Município de Lamego propõe novos circuitos turísticos a pé

Os visitantes que chegam a Lamego podem deambular entre os exemplos ímpares da monumentalidade arquitetónica duriense ou realizar um passeio pela história da cidade mais antiga do Douro, do Império Romano ao século XXI, guiando-se pelos novos Circuitos Pedonais Urbanos. Concebidos pelo Município de Lamego, as duas novas propostas de fruição turística prometem revelar ao visitante verdadeiros pedaços da História de Lamego. “São um instrumento de afirmação e promoção deste território, a diversos níveis: histórico, cultural, turístico e económico. Tal como foi, por exemplo, a recente conquista do galardão 7 Maravilhas da Cultura Popular pelas Festas em Honra de Nossa Senhora dos Remédios”, sublinhou Ângelo Moura, Presidente da Câmara Municipal durante a apresentação pública dos circuitos “Lamego Histórico” e “Lamego Monumental”.

Toda a informação sobre os Circuitos Pedonais Urbanos está disponível na Loja Interativa de Turismo (LIT). Em alternativa, é possível aceder através da leitura de um código QR. “O objetivo é sugerir um circuito de visitação pela nossa riquíssima monumentalidade. Poderemos no futuro criar mais propostas de circuitos pedonais e desafiar os jovens e outras pessoas de Lamego a tornarem-se elas próprias guias turísticas informais”, destacou António Alves da Silva, Vice-Presidente e Vereador com o pelouro do Turismo.