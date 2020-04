Município de Lamego oferece equipamentos de proteção às IPSS

O Município de Lamego fez esta semana uma nova doação de diverso equipamento de proteção individual às Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS) do concelho que trabalham com a população sénior. Com esta ação, a autarquia quer reforçar a proteção dos profissionais e dos utentes das instituições que se têm revelado mais vulneráveis no combate à pandemia.

O material doado é constituído por fatos de proteção, gel de mãos, lixívia, luvas e 4550 máscaras cirúrgicas. A juntar a isto, num esforço contínuo para apoiar quem trabalha na linha da frente neste cenário de crise foram oferecidas mais 135 viseiras de proteção individual e 15 suportes de viseira.

Recorde-se que estes equipamentos são produzidos pelo Serviço Municipal de Proteção Civil que recentemente inovou no fabrico de um modelo de viseira aperfeiçoado, mais leve e menos incómodo. Este material é produzido por impressão tridimensional, com o apoio do Núcleo de Estudantes de Engenharia Mecânica da Associação Académica de Coimbra.