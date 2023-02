Município de Lamego melhora rede viária

A Câmara Municipal de Lamego está a dar continuidade ao plano de beneficiação da rede viária, que inclui todas as freguesias do concelho, com o objetivo de garantir melhores condições de circulação a peões e automobilistas.

“No âmbito destas intervenções, a autarquia acaba de colocar um novo pavimento em calçada portuguesa no Caminho das Lages. A substituição do anterior pavimento valoriza aquela zona da cidade de Lamego e facilita a mobilidade de pessoas e veículos”, refere a autarquia.

Recentemente, foi realizado o “alargamento das redes de abastecimento de água e saneamento nos caminhos da Granja e dos Caseirinhos, em Medelo, e posterior pavimentação”, e feita a substituição da “rede de saneamento que serve as ruas da Ponte e da Tamboreira, no Bairro da Ponte”, acrescenta.