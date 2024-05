Município de Lamego melhora desempenho das estações de tratamento de água

O Município de Lamego, no norte do distrito de Viseu, iniciou “um ambicioso plano de melhoria do desempenho ambiental das Estações de Tratamento de Águas Residuais” (ETAR) nas zonas rurais do concelho, anunciou hoje a Câmara.

Segundo a nota de imprensa, as primeiras intervenções aconteceram na ETAR de Mazes, freguesia de Lazarim, e na de Quintela, freguesia de Penude, com substituição e instalação de novos equipamentos eletromecânicos, o que será replicado nas restantes estações.

“O plano de manutenção visa garantir as condições de segurança e saúde pública adequadas, eliminando todas as consequências nocivas existentes, nomeadamente os odores desagradáveis e o impacto visual negativo”.