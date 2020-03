Município de Lamego investe 642 mil euros nas freguesias

O Município de Lamego vai transferir este ano uma verba superior a 642 mil euros para as 18 juntas de freguesia do concelho, ao abrigo da celebração de acordos de execução de delegação de competências que vão assegurar, entre outras tarefas, a manutenção de espaços verdes, a limpeza e manutenção de vias e espaços públicos e a reparação e substituição de mobiliário urbano. Não obstante o cumprimento do Plano de Contingência Municipal e das medidas decorrentes da sua implementação, a Câmara Municipal continua a executar as suas tarefas. Esta quinta-feira, dia 19, o Presidente da Câmara, Ângelo Moura, iniciou o processo de assinatura dos acordos, destacando que este montante representa um reforço significativo do valor a transferir em comparação com o ano anterior (402 mil euros), de modo a “dignificar o papel das juntas de freguesia, no seu trabalho em prol das populações”.

O investimento, a concretizar no âmbito dos acordos de delegação de competências a gora firmados, vai respeitar critérios de gestão financeira adequada, tendo em conta os pressupostos de operacionalidade das matérias delegadas. Para uma melhor articulação entre as partes, as juntas disponibilizam, sempre que solicitado, relatórios de avaliação de execução.