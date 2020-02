Município de Lamego executa ação de fogo controlado

O Município de Lamego realizou a primeira ação de fogo controlado deste ano que tem como principal objetivo diminuir a carga de combustível disponível para futuros incêndios em espaços rurais. A iniciativa decorreu na rede primária da serra do Montemuro, na União de Freguesias de Bigorne, Magueija e Pretarouca, e resultou da congregação de esforços de vários parceiros: Bombeiros Voluntários de Lamego, Associação de Produtores Florestais das Terras de Montemuro e Paiva, Sapadores Florestais da Associação Ribaflor e Gabinete Técnico-Florestal.

Recorde-se que em 2018 o Município de Lamego aderiu à primeira fase do Plano Nacional de Fogo Controlado, lançado pelo Governo, com o objetivo de criar faixas de proteção de defesa da floresta contra incêndios. Planeadas e executadas por técnicos habilitados para o efeito, os objetivos destas ações prendem-se com a gestão de combustíveis com recurso a fogo, conduzindo à diminuição da carga combustível disponível para futuros incêndios que possam ocorrer naqueles espaços e à criação de oportunidades para o combate a esses incêndios, bem como o treino operacional dos agentes de proteção civil que nelas participam.