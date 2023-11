Município de Lamego celebra Dia Mundial do Enoturismo em parceria com a Quinta da Pacheca

A Câmara de Lamego, no distrito de Viseu, vai celebrar, no domingo, o Dia Mundial do Enoturismo em parceria com a Quinta da Pacheca, que estará de portas abertas.

“O público é convidado a entrar para uma visita guiada e prova de vinhos gratuitas numa das propriedades mais conhecidas da região do Douro”, referiu a autarquia, acrescentando que “é necessário efetuar uma inscrição prévia”.

A celebração do Dia do Enoturismo tem como objetivo “valorizar os territórios produtores de vinho através da divulgação da sua cultura, património e tradições”, acrescentou.