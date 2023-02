Município de Lamego apoia luta contra o cancro

A Liga Portuguesa Contra o Cancro (LPCC) assinala, este ano, o Dia Mundial do Cancro, que se celebra a 4 de fevereiro, com a realização de um extenso programa de iniciativas que visa capacitar a população para enfrentar um dos maiores desafios de saúde pública.

Este ano, o Município de Lamego volta a apoiar esta mobilização na luta contra o cancro. A Delegação de Lamego da LPCC colocou, no átrio dos Paços do Concelho, uma árvore da informação que visa promover a consciencialização sobre a doença.

O ato foi assinalado pela Vice-Presidente Catarina Ribeiro e pelo Vereador José Pinto, na companhia de Marina Valle, representante neste concelho da Liga Portuguesa Contra o Cancro.

“A responsabilidade de prevenir contra esta doença deve ser assumida coletivamente. Há ainda muito a fazer para dar um apoio mais forte às associações de doentes com cancro, às famílias e aos sobreviventes. Sabemos que o acesso ao diagnóstico precoce e a tratamentos oncológicos salvam vidas. É preciso garantir que os desafios que os doentes oncológicos enfrentam não sejam um calvário”, afirma Catarina Ribeiro.

O Município de Lamego também assinalará o Dia Mundial do Cancro, iluminando de azul e laranja alguns edifícios municipais.

Segundo a UICC – Union for International Cancer Control, o cancro mata quase 10 milhões de pessoas por ano e cerca de 70% tem 65 anos ou mais. Ainda assim, são elas que têm maior dificuldade de acesso a diagnóstico precoce, rastreios e tratamentos.