Município de Lamego alarga prazo do pagamento da água

O Município de Lamego decidiu alargar o prazo de pagamento do consumo de água e da recolha de resíduos sólidos para todos os consumidores até ao próximo dia 30 de junho, devido à necessidade dos munícipes estarem em isolamento em suas casas provocada pela pandemia do novo Coronavírus. Esta medida, de carácter excecional, também abrange o pagamento de rendas, taxas e outros serviços devidos a esta autarquia, cujos prazos se venceram a partir da entrada em vigor do Plano de Contingência do Município de Lamego, a 9 de março último.





O Presidente da Câmara Municipal, Ângelo Moura, renova o apelo a que todos os cidadãos continuem a respeitar as recomendações das autoridades nacionais e municipais. Até ao momento, não foi sinalizado qualquer caso suspeito de COVID-19 no concelho de Lamego. O Serviço de Atendimento ao Munícipe e o Serviço de Tesouraria estão neste momento encerrados ao público, ficando assim os cidadãos impedidos de cumprir, direta e presencialmente, as suas obrigações. Caso tenham a necessidade de recorrer aos serviços municipais, recomenda-se que utilizem os contactos telefónicos (254 609 600) e de email ( camara@cm-lamego.pt ).