Município de Lamego abre Balcão de Habitação e Energia do Consumidor

A Câmara de Lamego vai abrir o Balcão de Habitação e Energia do Consumidor, com o objetivo de dar esclarecimentos sobre a oferta habitacional e prestar a informação necessária para comprar, arrendar ou gerir os atos de consumo nas habitações.

Segundo a autarquia, “o novo serviço também apoiará os consumidores sobre a melhor forma de economizar energia, melhorar o desempenho energético das habitações e gerir novas formas de consumo”, entre outras ações.

A criação e desenvolvimento do novo Balcão de Habitação e Energia do Consumidor resulta de um protocolo de colaboração celebrado entre a Câmara de Lamego e a Associação Portuguesa para a Defesa do Consumidor.

Através do seu Gabinete Municipal de Apoio ao Consumidor, a autarquia, no distrito de Viseu, também promove sessões informativas sobre temáticas ligadas ao consumo e de apoio à dinamização de campanhas ou projetos de educação do consumidor.