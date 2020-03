Município de Fornos de Algodres aprova Plano de Contingência

O Município de Fornos de Algodres decidiu hoje, depois de consultada a Comissão Municipal de Proteção Civil adotar um conjunto de procedimentos para mitigar o possível impacto do surto do COVID-19 no concelho em particular e no país em geral.

Para além da aprovação do plano de contingência, o município decidiu adotar um conjunto de medidas que constam desse documento, nomeadamente:

Cancelamento da Feira do Queijo Serra da Estrela em Fornos de Algodres; Adiamento do Seminário Ambiental de Fornos de Algodres; Suspensão até ao final do mês de março das atividades do Projeto de Envelhecimento Ativo “Fornos Vida”; Encerramento da Piscina Municipal até ao final do mês de março; Suspensão do projeto de Férias Desportivas na paragem letiva do 2º período; Suspensão da Feira Quinzenal e do Mercadinho de produtos locais até ao final do mês de março.

Todas estas decisões são assentes em critérios de saúde pública e na defesa dos superiores interesses de toda a população.