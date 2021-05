Município de Fornos de Algodres apresenta Criação de Bolsa Artística e Plataforma do Associativismo

O Município de Fornos de Algodres reuniu com as Associações e Coletividades locais com o objetivo de apresentar a constituição de uma Bolsa Artística para a Itinerância Cultural e ainda a criação da Plataforma do Associativismo.

A Bolsa Artística para a Itinerância Cultural consiste na constituição de uma bolsa artística com vista à promoção, ao intercâmbio e a itinerância cultural entre as associações e grupos artísticos dos municípios da região da Serra da Estrela (Fornos de Algodres, Celorico da Beira, Gouveia, Manteigas e Seia), no âmbito do projeto “Festival Cultural da Serra da Estrela”, da rede cultural da CIMBSE, no qual se pretendem integrar projetos dos 5 Municípios, com o objetivo de promover a cooperação intermunicipal em prol do desenvolvimento de projetos artísticos únicos e inovadores.

A operacionalização do projeto “Festival Cultural da Serra da Estrela” desenvolver-se-á em três fases:

1 – Promoção e lançamento de um concurso de ideias que decorrerá em simultâneo nos 5 municípios e a partir do qual serão selecionados, através de um júri, os 5 melhores programas/ projetos artísticos, liderado por um consórcio de cada município;

2 – Período de ensaios e de preparação dos espetáculos selecionados;

3 – Apresentação de 25 espetáculos. Os cinco projetos artísticos selecionados efetuam o espetáculo nos cinco Municípios.

O período para apresentação dos projetos artísticos decorre entre 17 de maio e 31 de agosto de 2021.

Todos os documentos deverão ser enviados até às 17 horas do dia 31 de agosto de 2021, para o email turismo@cimbse.pt.

A Plataforma do Associativismo permitirá a todas as Associações ou Coletividades do Concelho ter acesso a um espaço online onde poderão apresentar e promover todas as suas atividades, as suas informações úteis, contactos e ainda a sua agenda cultural, permitindo por sua vez desenvolver uma agenda cultural municipal.

Esta plataforma, que será lançada em breve, permite ainda simplificar processos no âmbito das candidaturas ao Programa de Apoio às Associações e Coletividades do Município de Fornos de Algodres, no seguimento da política de modernização administrativa da Autarquia.