Município de Cinfães com “parques encantados” de Natal nas zonas verdes

O Município de Cinfães anunciou hoje que distribuiu pelas áreas verdes do concelho “parques encantados”, revelou que em todas as freguesias haverá espetáculos ao longo do mês e que a serra da Gralheira acolhe a Aldeia do Pai Natal.

“Uma das novidades são os parques encantados! O Parque de Lazer do Ladário, em Cinfães, o Parque da Nossa Senhora de Lurdes, em Nespereira, e o Parque Botânico e Fluvial Temático do Rio Paiva, em Souselo, vão ser iluminados e a magia vai acontecer!”, anunciou o município liderado por Armando Mourisco.

Segundo uma nota de imprensa, nos três parques do concelho “são aguardados muitos visitantes que serão presenteados com animação e música” da responsabilidade das bandas marciais das três freguesias, sempre depois das 18:00.

“Cinfães, Natal naturalmente único” é o nome da programação organizada pela Câmara Municipal de Cinfães, no norte do distrito de Viseu, e que conta, até ao dia 30, com diversos espetáculos circenses, de música e teatro.

A serra da Gralheira acolhe a Aldeia do Pai Natal, que estará ativa nos dias 21, 22, 28 e 29, com a promessa de “muitas surpresas” na magia do Natal e da serra, um “cenário ideal para viver experiências mágicas, criar memórias inesquecíveis e momentos de pura diversão, para miúdos e graúdos”.

Segundo a nota de imprensa, o centro da vila será “invadido pelo espírito de Natal”, com o jardim Serpa Pinto a “transformar-se na Praça de Natal com uma tenda gigante onde irão realizar-se concertos, espetáculos e artes circenses”.

“No exterior, um carrossel e a rampa de ‘snowtubing’ estarão à espera dos mais novos e as ruas vão encher-se de luz, cor e decorações, convidando a uma visita depois de anoitecer”.

Todas as freguesias do concelho vão “ganhar um brilho especial” com iluminação em diversos locais, desde os parques de lazer, aos largos das freguesias e das igrejas e capelas.

Até ao Natal, há ‘workshops’ sobre alimentação saudável dedicados a “crepes natalícios” e “casinhas e pinheiros de Natal” e, na semana que antecede o fim do ano, a Oficina do Pai Natal estará de portas abertas.

“Neste Natal, Cinfães convida para uma experiência mágica e inesquecível com a iniciativa ‘Cinfães Natal Naturalmente Único’. Até 30 de dezembro, o concelho vai transformar-se no lugar da fantasia onde somos convidados a sonhar e a viver a magia do Natal”.