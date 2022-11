Município de Castro Daire planeia projetos futuros com a Federação Portuguesa de Atletismo e com o IPDJ

Assente numa metodologia de parceria e trabalho em rede, o Município de Castro Daire, promoveu, no dia 25 de outubro, uma agenda de trabalho com a Federação Portuguesa de Atletismo, representada pelo seu Presidente, Professor Jorge Vieira, e com o IPDJ, representado pela Diretora Regional, Dra. Catarina Durão.

Temas como projetos educativos a desenvolver no 1oº ciclo, formação e capacitação dos múltiplos agentes associativos, bem como a organização de eventos desportivos estiveram na ordem do dia, tendo em vista a definição estratégica para a implementação dos mesmos.

O dia ficou marcado também, pela apresentação do projeto “The Daily Mile”, recentemente protocolado entre o Município de Castro Daire e a Federação Portuguesa de Atletismo tendo em vista o crescimento e desenvolvimento cada vez mais saudável nas nossas crianças.

Este encontro reforçou mais ainda os laços de proximidade entre as três instituições, com o objetivo de desenvolvimento do nosso Concelho.