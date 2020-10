MUNICÍPIO DE CASTRO DAIRE DISTINGUIDO NA I CONVENÇÃO “PORTUGAL A NADAR”

A I Convenção “Portugal a Nadar”, promovida pela Federação Portuguesa de Natação, realizou-se no passado dia 3 de outubro, na Póvoa de Varzim. A retoma da atividade, o pós confinamento e o impacto do mundo digital na natação, foram os temas em discussão, culminando com a atribuição do selo “Portugal a Nadar”.

Em representação do Município de Castro Daire, esteve presente o Sr. Vereador do Pelouro do Desporto, Dr. Pedro Pontes, que recebeu da mão do Presidente da Federação Portuguesa de Natação, Prof. Dr. António Silva, o galardão com o selo do “Portugal a Nadar”, que distingue a qualidade de ensino e as melhores Escolas de Natação.

A Escola Municipal de Natação de Castro Daire continua a desenvolver um trabalho de crescimento dos seus atletas, adaptando-se à nova realidade provocada pela COVID-19, cumprindo todos os critérios de segurança, limpeza e higienização definidos pela DGS.