Município de Carregal do Sal oferece flautas a todos os alunos do primeiro ano

Os alunos das quatro turmas do primeiro ano de escolaridade do Agrupamento de Escolas de Carregal do Sal receberam do executivo municipal flautas de bisel para incentivar o ensino na área da música.

Segundo um comunicado de imprensa da Câmara Municipal de Carregal do Sal, a vice-presidente, Isabel Azevedo, deslocou-se à Escola Básica Integrada Aristides de Sousa Mendes, em Cabanas de Viriato, e à Escola Básica Nuno Álvares, na sede do concelho, para a oferta.

“Aquando da entrega, a vice-presidente transmitiu palavras de incentivo aos alunos, desejando-lhes a continuidade de um bom ano letivo e, relativamente aos instrumentos entregues, recordou-lhes que os mesmos os irão acompanhar até ao quarto ano”.

No entender de Isabel Azevedo, as flautas de bisel são “certamente ferramentas bastante importantes nas aprendizagens” dos alunos, “em particular no que diz respeito ao universo da música”, que é de “extrema importância” no desenvolvimento das crianças.