Município de Carregal do Sal debate alternativas aos herbicidas

A Câmara Municipal de Carregal do Sal, no distrito de Viseu, promove um encontro regional, na próxima terça-feira, para discutir as alternativas aos herbicidas na manutenção dos espaços públicos.

Numa nota de imprensa, o município refere que promove este encontro no auditório do Centro Cultural de Carregal do Sal, em formato híbrido, porque considera que “a abordagem livre de herbicidas na manutenção de espaços públicos pelas autarquias locais tem evoluído nos últimos anos”.

“Os desafios, mas também as oportunidades que se colocam nesta abordagem, nomeadamente a sua interligação com respostas às alterações climáticas, são o mote para a reflexão coletiva, partilha de experiências e reforço de processos colaborativos”, justifica.

Assim, continua o documento, o município e a Quercus – Associação Nacional de Conservação da Natureza (ANCN), no âmbito da Campanha Autarquias sem Glifosato/Herbicidas, “convidam à participação no Encontro Regional “Alternativas aos Herbicidas: desafios e dinâmicas locais, zona centro”.