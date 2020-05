Município de Aveiro já tem Via Verde Estacionar

2.754 lugares de estacionamento de superfície em Aveiro

* Pagamento em total segurança com a app, sem recurso a moedas e talões

* Via Verde Estacionar já ultrapassou 125 mil lugares em todo o país

A aplicação Via Verde Estacionar chegou ao município de Aveiro e continua assim a desenvolver o seu plano de expansão, alargando a oferta na região Centro. A chegada deste serviço amplifica a cobertura para o pagamento de estacionamento de rua nesta região e fica agora disponível num total de 23 municípios de Norte a Sul do País.

A app Via Verde Estacionar chegou para simplificar o pagamento do estacionamento de rua aos seus utilizadores ao dispensar o uso de moedas e de talões. Numa altura em que, devido ao atual contexto da pandemia de COVID-19, é recomendado evitar-se pagamentos em numerário, esta aplicação reafirma-se como uma solução cómoda, segura e simples para a utilização de estacionamento. Desta forma, o cliente evita também o contacto com as máquinas de pagamento.

No município de Aveiro, o Via Verde Estacionar abrange 2.754 lugares de estacionamento de superfície e compreende, até ao momento, mais de 125 mil lugares em todo o país.

o Região Norte: Amarante, Braga, Bragança, Espinho, Maia, Penafiel, Porto, Vila Real e Vila Nova de Gaia

o Região Centro: Almada, Amadora, Aveiro, Cascais, Figueira da Foz, Lisboa, Loures, Oeiras e Sintra

o Região Sul: Lagos, Loulé, Portimão, Tavira e Vila Real de Santo António (incluindo Monte Gordo)

A expansão do serviço de estacionamento de rua é uma forte aposta da Via Verde e enquadra-se numa estratégia mais alargada de cooperação com os diferentes operadores de mobilidade e de estacionamento dos municípios, como é o caso da Câmara Municipal de Aveiro.

O Via Verde Estacionar tem como principais vantagens, ser um serviço de pagamento de estacionamento de rua, universal, simples, cómodo e seguro, baseado numa app para smartphone que não exige o uso do identificador Via Verde, dispensa moedas, pré-carregamentos e talões, permitindo pagar apenas o tempo efetivamente utilizado para estacionamento e em total segurança.

Através da app, que é gratuita, o cliente poderá ainda antecipar ou prolongar o tempo de estacionamento sem ter de se deslocar junto do parquímetro e até localizar o veículo apenas com o seu smartphone. Ao usar esta aplicação, tem ainda a possibilidade de estacionar múltiplas matrículas e consultar o histórico de utilizações. Na prática, o sistema simplificará muito o processo, quer para os habitantes dos municípios onde a app já está disponível, quer para os visitantes.

Para mais informações, por favor, consulte: https://www.viaverde.pt/Via-Verde/Onde-e-como-usar/estacionar