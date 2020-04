MUNICÍPIO D NELAS DISTRIBUI CABAZES-REFEIÇÃO PELAS FAMÍLIAS

Encontrando-se o Concelho de Nelas a viver uma situação de pandemia motivada pelo coronavírus e

a doença Covid-19 que implicaram o encerramento de estabelecimentos de ensino e alterações de

fundo no sistema ensino/aprendizagem o Presidente da Câmara em reunião com os Agrupamentos

de Escolas têm vindo a acompanhar a situação e neste momento em consonância com as

necessidades manifestadas pelos Agrupamentos de Escolas e encarregados de educação prepara

um pacote de medidas que possam mitigar ao máximo as referidas necessidades com o intuito de

colaborar para a valorização da aprendizagem dos alunos do concelho.

Este é um trabalho em constante transformação que está a ser acompanhado de perto. Anuncia-se,

pois, que, uma das medidas tomadas é a distribuição quinzenal de cabazes refeição para os alunos

do escalão A e B do Pré-escolar e do 1º Ciclo do Concelho, num montante financeiro inicial para a

autarquia superior a 20.000€ (vinte mil euros), com distribuição a decorrer quinzenalmente até final

do terceiro período letivo em junho, sendo o cabaz composto por produtos alimentares

recomendados pela entidade da educação competente (DGEST). Importa, no entanto, informar e

sensibilizar todos os que são abrangidos por esta medida que a rapidez como queremos

implementar a medida no terreno pode por vezes causar dissonâncias entre o Agrupamento de

Escolas de Canas de Senhorim e o Agrupamento de Escolas de Nelas.

Por este motivo já foi realizada uma primeira distribuição de cabazes para os encarregados de

educação dos alunos do Pré-escolar e do 1º Ciclo de Canas de Senhorim e a partir de terça feira (21

de abril) será efetuada a distribuição aos encarregados de educação do Agrupamento de Escolas de

Nelas.

Esta é uma situação de calamidade nacional à qual o Concelho de Nelas não é alheio. No entanto, é importante referir que estamos comprometidos em valorizar e reforçar a educação com os

Agrupamentos de Escolas de Nelas e Canas de Senhorim e outras instituições, bem como,

acompanhar as necessidades de todos os outros setores.

Com trabalho e esforço de todos e de todas as famílias, instituições e empresas, que têm sido

exemplares, é possível para mim como Presidente da Câmara continuar o trabalho que assumi

perante vós, hoje face ás acrescidas dificuldades e obstáculos ainda com mais convicção e força,

porque juntos iremos conseguir ultrapassar este momento.