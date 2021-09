INSCRIÇÕES ATÉ 15 DE OUTUBRO: CPCJ.MANGUALDE@CNPDPCJ.PT

MUNICÍPIO ACOLHERÁ

“I JORNADA ANUAL CPCJ MANGUALDE”

DIA 20 DE OUTUBRO, NO AUDITÓRIO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL

A Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Mangualde (CPCJ), em colaboração com o Município de Mangualde, irá promover, no dia 20 de outubro, a “I Jornada Anual da CPCJ Mangualde”, intitulada de “Crianças e Jovens – O Direito a Ser Feliz”. A jornada, que incidirá sobre os direitos das crianças e jovens, terá lugar no Auditório da Biblioteca Municipal Dr. Alexandre Alves, entre as 9h30 e as 17h.

Esta é uma iniciativa inserida na operacionalização do Plano Local de Promoção e Proteção das Crianças e Jovens de Mangualde.

A participação é gratuita, mas sujeita a inscrição obrigatória, uma vez que o número de lugares é limitado. As inscrições deverão ser feitas através do dia 15 de outubro, através do seguinte e-mail: cpcj.mangualde@cnpdpcj.pt

PROGRAMA – I JORNADA ANUAL CPCJ MANGUALDE

9h30 – Abertura Secretariado

10h00 – Sessão de Abertura

– Presidente da CPCJ de Mangualde

– Presidente da Câmara Municipal de Mangualde

10h15 – “Burnout Parental e os Direitos das Crianças”

– Drª Ana Gomes – Psicóloga Clínica e co-Fundadora do Projeto “Pais a Bordo”

11h15 – Pausa para Café

11h30 – “O direito ao brincar num mundo em mudança”

– Prof. Carlos Neto – Investigador da Faculdade de Motricidade Humana da Universidade Técnica de Lisboa

Moderador: Drª Tatiana Louro – Psicóloga Clínica

12h30 – Debate

14h30 – Mesa Redonda “O Sistema Educacional a situação de Mangualde”:

– Presidente da Câmara Municipal de Mangualde

– Diretor Agrupamento de Escolas de Mangualde

– Presidente da Associação de Pais de Mangualde

– Presidente da Associação de Estudantes da Escola Secundária Drª Felismina

Alcântara

Moderador: Dr. José Miguel Sousa – Diretor do Centro de Formação Edufor Mangualde

15h30 – “A Responsabilidade da Comunidade na Promoção dos Direitos da Criança”

– Dr. Hélio Bento Ferreira – Coordenador da Equipa Técnica Regional do Centro

16h30 – Debate

17h00 – Encerramento

– Dr. Fernando Espinha – Presidente da CPCJ de Mangualde