Municipal de Aveiro escolhido para os últimos jogos em casa do Académico de Viseu

O Estádio Municipal de Aveiro vai ser casa do Académico de Viseu para quatro jogos, como visitado, na II Liga portuguesa de futebol, confirmou a SAD dos beirões.

Com o Estádio do Fontelo em obras de requalificação, que vão prolongar-se até setembro, e que incluem um novo relvado, rega automática e uma nova pista sintética para atletismo, os viseenses viram-se obrigados a ter que procurar uma alternativa, e a escolha recaiu no Municipal de Aveiro.

Depois da ‘luz verde’ da Liga, que vistoriou e licenciou o recinto, a SAD do Académico de Viseu fechou o acordo com a EMA – Estádio Municipal de Aveiro, entidade que gere o espaço, um dos que foram construídos para o Campeonato da Europa de 2004.

O primeiro jogo dos viseenses em Aveiro será já na segunda-feira, 12 de abril, em partida frente ao Vizela, a contar para a 28.ª jornada da II Liga.

Em Aveiro, o Académico de Viseu receberá ainda as equipas do FC Porto B, Vilafranquense e Sporting da Covilhã.

O Académico de Viseu é 13.º classificado na II Liga de futebol, com 29 pontos em 27 jogos.