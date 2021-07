Mundão domina Campeonatos Distritais de Ténis de Mesa

Realizaram-se no sábado, dia 17 julho, em Vouzela os Campeonatos Distritais masculinos de

Sub 10, Sub 12, Sub 15, sub 19, Sub 21 e veteranos bem como a competição feminina de sub

19 e Veteranos. A equipa de Ténis de mesa da APEE do Agrupamentod e Escola de Mundão

participou em todas as competições exceto veteranos femininos. No seguimento da excelente

época desportiva realizada os atletas de Mundão venceram todas as competições à exceção

dos sub 19 masculinos.

Assim, numa prova realizada sob grande calor o Ary Aguiar venceu categoricamente as provas

de sub 10 e sub 12, sendo que em sub 10 o Simão Duarte alcançou o 3º lugar. A competição de

sub 15 foi vencida pelo Diogo Morais. Em sub 19 femininos Mundão garantiu as duas primeiras

posições do pódio, a Filipa Cardoso venceu a competição frente à Linda Leitão. Na competição

masculina o Diogo Rodrigues perdeu a final por 3-2 extremamente disputada frente ao Tiago

Mendonça (Orgens) final que se repetiu nos sub 21 com resultado final igual só que com

vencedor diferente, saindo o Diogo Rodrigues vencedor neste caso, atestando a qualidade dos

atletas em causa. Ainda nos sub 19 os Gémeos Gabriel e Rodrigo Jesus alcançaram o 3º lugar.

Também em veteranos masculinos a vitória sorriu ao atleta António Silva de Mundão.

Estes resultados atestam a aposta do clube de Mundão na formação e a qualidade do trabalho

desenvolvido em prol do ténis de mesa.

De lamentar, uma vez mais, a atitude da ATMD Viseu que decidiu, sem qualquer justificação

não entregar os prémios aos atletas, deixando esta entrega para momento posterior, deixando

os atletas, em especial os mais jovens desalentados. Não é com estas atitudes que

promovemos a modalidade, antes pelo contrário.