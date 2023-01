Mulheres participam em sementeira em São Pedro do Sul

Uma sementeira de variedades tradicionais vai realizar-se quarta-feira, em São Pedro do Sul (distrito de Viseu), com o objetivo de construir uma exposição viva, no âmbito do projeto “Mais mulheres agricultoras em territórios do interior”.

“Esta atividade vai ser dinamizada por Sílvia Martins (do Centro de Ecologia Funcional da Universidade de Coimbra), que pretende seguir com este estudo juntamente com a Escola Superior Agrária de Viseu”, explica a Câmara de São Pedro do Sul, em comunicado.

O trabalho de recolha das sementes terá início em fevereiro. O objetivo é “catalogar as sementes, conservar e identificar as práticas agroecológicas das mulheres agricultoras e futuramente dinamizar um banco de sementes vivo na região”, acrescenta.