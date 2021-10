MOVIMENTO SOLIDÁRIO – DOAR FAZ BEM AO CORAÇÃO

O grupo GAV – grupo das amigas voluntárias de São Pedro do Sul, continua a trazer o movimento solidário pelas Terras de Lafões.

Desta vez, até dia 5 de Outubro, estão a fazer recolha de bens alimentares não perecíveis, bens de higiene e material escolar para famílias carenciadas.

FAZ PARTE DESTE MOVIMENTO SOLIDÁRIOAté ao dia 5 de Outubro, pode deixar os seus donativos nos seguintes PONTOS DE RECOLHA (em atualização):São Pedro do Sul:– @Fintas Loja Desporto– Lavandaria @Bem Limpa– Ginásio @SMART MOVE– @A Carochinha– Escritório e Projetos Sandra Martins– Papelaria Vouga (Sr Manuel) Prendas de Brincar (C.Comercial Camoes)– Pingo Doce– Intermarché– Minipreço– Mercobairro Solipaima– Creche A Bugalhinha– Agrupamento de Escolas de Santa Cruz da Trapa (todas as escolas)– Agrupamento de Escolas de São Pedro do Sul (todas as escolas)– @MUT KIDSViseu Supermercado Lugar do Rei (perto do palácio do gelo) Buildesp – Produtos de Construção (ao lado do restaurante Cantinho do Tito/Minipreço em Abraveses)VouzelaOliveira de FradesVoltália