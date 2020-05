MOTOS CLÁSSICAS À CONQUISTA DA COSTA NOVA E BEIRA BAIXA

A próxima edição do Rider, o passeio de motos clássicas organizado anualmente pelo Museu do Caramulo, vai decorrer já nos próximos dias 19, 20 e 21 de Junho.

O roteiro deste ano contará com novos percursos pela região da Costa Nova, Beira Baixa e Caramulo, privilegiando estradas secundárias, paisagens naturais de montanha, beira-rio e aldeias típicas. As experiências gastronómicas serão um dos pontos altos do passeio, onde se junta o convívio social e os sabores típicos que apontam para a riqueza cultural da região.

Na Sexta-feira, dia 19, o Rider vai seguir para norte, explorando as estradas e paisagens da Costa Nova. No Sábado, o passeio ruma em direcção à Beira Baixa, passando pela Serra da Estrela e em direcção a Penamacor, para visitar a colecção privada de José Megre, piloto todo-o-terreno português e o primeiro português a organizar uma equipa para participar no Paris-Dakar, em jipes UMM, naquilo que será um dos pontos altos da edição de 2020. Neste dia, haverá ainda tempo para visitar Monsanto, a “aldeia mais portuguesa de Portugal”, a Reserva Natural da Serra da Malcata e as Portas de Ródão, onde o rio Tejo corre entrincheirado entre gigantes rochas de quartzo. No terceiro e último dia, será um dia com menos kms e com o Caramulo como destino final do passeio.

O Rider é um passeio de endurance destinado a proprietários de motos históricas (com mais de 30 anos), que gostam de tirar o máximo prazer de condução da sua moto.