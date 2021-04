Motas clássicas em passeio pelo Centro de Portugal

A décima edição do Rider, o passeio de motos clássicas

organizado anualmente pelo Museu do Caramulo, vai decorrer nos próximos dias 11, 12 e 13 de

Junho.

Para assinalar os dez anos do Rider, o roteiro e respectivo programa será o mais completo de

sempre, com diversas visitas a colecções privadas e áreas reservadas, assim como uma selecção

especial de percursos pela região de Viseu, Beira Baixa e Caramulo, privilegiando estradas

secundárias, paisagens naturais de montanha, beira-rio e aldeias típicas. As experiências

gastronómicas serão um dos pontos altos do passeio, privilegiando os sabores típicos que apontam

para a riqueza cultural da região centro. Nem o cartaz foi deixado ao acaso na celebração do 10º

aniversário do Rider, tendo o desenho do mesmo sido encomendado ao artista Ruben Marques

Pedro, célebre pelas suas ilustrações relacionadas com o mundo motorizado.

Na Sexta-feira, o Rider vai seguir para a região do Caramulo, com direito a visita ao Museu do

Caramulo assim como às suas reservas e oficinas, duas áreas que não estão abertas ao público.

No Sábado, o passeio ruma em direcção à Beira Baixa, passando pela Serra da Estrela e em

direcção a Penamacor, para visitar a colecção privada de José Megre, piloto todo-o-terreno português e o primeiro português a organizar uma equipa para participar no Paris-Dakar, em jipes

UMM. Durante o dia haverá ainda tempo para visitar Monsanto, a “aldeia mais portuguesa de

Portugal”, a Reserva Natural da Serra da Malcata e as Portas de Ródão, onde o rio Tejo corre

entrincheirado entre gigantes rochas de quartzo.

No Domingo e último dia, o passeio andará à volta de Viseu com direito a mais uma colecção

privada.

O Rider é um passeio de endurance destinado a proprietários de motos históricas (com mais de 30

anos), que gostam de tirar o máximo prazer de condução da sua moto.

As edições passadas do Rider têm contado com a presença de participantes de diversas origens

como Espanha, Inglaterra, Alemanha ou Holanda, para além da forte representação de

participantes portugueses.

Para acompanhar o passeio, a organização garante um veículo de assistência, com atrelado para

motos, para que os participantes possam desfrutar do percurso sem preocupações.

Todas as condições de higiene e segurança, relacionadas com a pandemia COVID-19, serão

asseguradas pela organização, de modo a minimizar os riscos para a saúde dos participantes e

colaboradores.

A inscrição pode ser feita até ao dia 4 de Junho, através do formulário disponível no site oficial do

evento em www.rider-caramulo.com.