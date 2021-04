Entre 3 e 5 de abril, decorre a Mostra Gastronómica dedicada ao Cabrito, em formato Take Away, com reserva obrigatória até dia 2 de abril.

Durante o fim-de-semana da Páscoa os restaurantes do concelho que aderiram à iniciativa, terão na sua ementa, pratos à base de cabrito, que poderá levar para casa e apreciar.