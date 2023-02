Mosteiro em Penalva do Castelo reclassificado como monumento nacional

O Mosteiro do Santo Sepulcro, em Penalva do Castelo, foi reclassificado como monumento nacional e está a ser requalificado em 650 mil euros, disse à agência Lusa o presidente da Câmara.

“Começou por ter interesse concelhio, agora foi reclassificado como monumento nacional e a projeção é internacional”, adiantou o presidente da Câmara Municipal de Penalva do Castelo.

Francisco Carvalho falava à agência Lusa sobre o Mosteiro do Santo Sepulcro, na freguesia de Trancozelos, que é propriedade do grupo empresarial Tavfer, mas que está cedido à autarquia de Penalva do Castelo através de comodato por 20 anos.

“Do que sei, é o mais antigo na Península Ibérico e, salvo erro, é o único em Portugal, da Ordem do Santo Sepulcro, a manter-se assim, com estas características de mosteiro. Há um outro em Espanha, mas o nosso é mais antigo”, destacou.

O presidente contou que o mosteiro está a ser alvo de “requalificação completa”.

É uma obra que está a ser feita “com o devido cuidado e que está a ser acompanhada por uma arqueóloga, que também está a registar todos os achados e que, em princípio, irão ficar no centro” interpretativo.

“A requalificação tem de ser muito bem efetuada, sem pressas e com acompanhamento técnico diário. Estamos a tornar o edifício mais seguro, mantendo a sua estrutura”.

Com as obras a decorrerem “desde outubro e com o objetivo de terminarem em setembro”, Francisco Carvalho adiantou que “a maior parte dos edifícios ficará sem cobertura, tal como estão atualmente, para nada ser alterado”.

“Com exceção para dois, o mosteiro em si, que fica tipo capela, e a loja que será para exposições e o centro interpretativo que dará a conhecer o mosteiro, a quinta onde se situa, os achados que se têm encontrado e a própria Ordem do Santo Sepulcro”, disse.

O Mosteiro de Santo Sepulcro foi considerado, em 2013, património de interesse público e, agora, foi reclassificado como monumento nacional.