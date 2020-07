Mortágua – Identificado por caça ilegal

O Comando Territorial de Viseu, através do Núcleo de Proteção Ambiental (NPA) de Santa Comba Dão, ontem, dia 14 de julho, identificou um homem de 41 anos, por caça ilegal ao javali, no concelho de Mortágua.

No âmbito de diligências de investigação, que decorriam há oito meses, tendo por base várias denúncias relacionadas com a caça ao javali, foi possível identificar o suspeito e localizar mais de 50 cevadouros em zona florestal e em zona agrícola, tendo sido realizadas três buscas, duas domiciliárias e uma em veículo, que culminaram com a apreensão do seguinte material:

· Cinco caçadeiras;

· Duas carabinas com miras telescópicas de longo alcance;

· Uma câmara de videovigilância;

· Quatro miras telescópicas;

· Um silenciador;

· 507 munições;

· 93 invólucros.

· Uma lanterna;

· Um suporte de escada de árvore de escalada para equipamento de caça;

O suspeito foi constituído arguido e os factos remetidos ao Tribunal Judicial de Santa Comba Dão. A operação contou com o reforço do Núcleo de Investigação Criminal (NIC) de Santa Comba Dão.