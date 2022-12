“Monólogos da Vagina” em Mangualde

Mangualde acolhe os “Monólogos da Vagina” no próximo dia 20 de janeiro de 2023, pelas 21h30, no Complexo Paroquial de Mangualde. Com Teresa Guilherme, Marta Andrino e Melânia Gomes, e encenação Paulo Sousa Costa, o espetáculo conta histórias divertidas, cruas e reais que desvendam um pouco mais do desconcertante universo feminino.

O espetáculo conta com o apoio do Município de Mangualde e os bilhetes estão à venda na Bilheteira online BOL.

Os monólogos da vagina são compostos por vários pequenos textos/monólogos. Cada um deles lida com a experiência feminina, abordando assuntos como sexo, prostituição, imagem corporal, amor, estupro, menstruação, mutilação genital feminina, masturbação, nascimento, orgasmo, os vários nomes comuns para a vagina ou simplesmente como uma parte física do corpo feminino. Um tema recorrente em toda a peça é a vagina como uma ferramenta de capacitação feminina e a personificação máxima da individualidade.

Todos os anos, um novo monólogo é adicionado para destacar uma questão atual que afeta as mulheres em todo o mundo. Em 2003, por exemplo, Ensler, a autora, escreveu um novo monólogo chamado Under the Burqa, sobre o sofrimento das mulheres no Afeganistão sob o domínio dos talibãs. Em 2004, Ensler escreveu um monólogo chamado They Beat the Girl Out of My Boy, isto após entrevistar um grupo de mulheres cuja identidade de género diferia de seu género atribuído à nascença.