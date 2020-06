Moimenta da Beira -Técnicos da Câmara voltam às freguesias do concelho ajudar a preencher IRS

O prazo para a entrega da declaração anual de IRS 2020 termina no final deste mês de junho. E, para ajudar no seu preenchimento, apenas possível pela internet através do Portal das Finanças, técnicos da Câmara Municipal de Moimenta da Beira vão deslocar-se às freguesias do concelho, já a partir da próxima terça-feira, 16 de junho (ver itinerário em baixo), para apoiar os cidadãos do concelho nessa tarefa, em especial os mais idosos e de menor mobilidade. Ao todo, a carrinha itinerante vai percorrer algumas centenas de quilómetros naquelas deslocações, repetindo um serviço verdadeiramente público que começou há quase uma década.

Simultaneamente, a Autarquia mantém todo o apoio aos munícipes nesta e noutras áreas. Todos os que necessitem de ajuda devem solicitá-lo através de contacto telefónico para os números: 254 520 108 (Linha de Apoio) ou 254 520 074 (Ação Social). Os técnicos do Município apoiam.