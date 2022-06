MOIMENTA DA BEIRA: Sarau cultural sensibiliza para a extinção do lobo ibérico

Os alunos do 5.º e 6.º anos do Agrupamento de Escolas de Moimenta da Beira dinamizam na quarta-feira um sarau cultural com o intuito de “sensibilizar crianças e jovens para o real risco de extinção do lobo ibérico”, anunciou hoje a organização.

Este sarau cultural, agendado para as 21:00, no Auditório Municipal Padre Bento da Guia, naquele município do distrito de Viseu, surge no âmbito da participação no projeto Educação Ambiental Life Wolflux, promovido pela Rewilding Portugal/Associação Transumância e Natureza.

Assim, o sarau cultural é “subordinado às temáticas desenvolvidas ao longo do ano sobre o Lobo Ibérico, na sequência de um dos três eixos estruturantes do Plano Anual de Atividades (PAA) ‘Emergência climática/sustentabilidade ambiental’ e conta com momentos musicais, teatro, coreografias e uma palestra”.

O PAA tem também como intenção o cumprimento dos objetivos preconizados pelo Plano Nacional das Artes, desenvolvido pelos Ministérios da Cultura/Educação, e o projeto “Life Wolflux” foca-se na conservação da população do Lobo Ibérico a Sul do rio Douro.

“O Lobo Ibérico é uma das espécies mais ameaçadas de Portugal devido aos conflitos com o setor pecuário, atitudes negativas, caça furtiva, falta de presas selvagens e perda de habitat e para prevenir a extinção foi desenvolvido nas escolas inseridas na região o programa LupiEcoclubes”.

Este projeto pretendia “sensibilizar as crianças e jovens sobre esta temática e também aumentar o conhecimento e contacto dos alunos com a natureza, assim como fomentar o interesse pelas espécies ameaçadas”, como a do lobo ibérico.