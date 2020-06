Moimenta da Beira recebeu galardão de “Município Amigo do Desporto 2019”

Na estreia da adesão ao Programa Nacional “Município Amigo do Desporto”, Moimenta da Beira recebeu o galardão que é atribuído pela Associação Portuguesa de Gestão de Desporto.

A distinção traduz o reconhecimento público pelas “boas práticas” implementadas pela Autarquia moimentense no contexto de um dos propósitos primordiais do programa: “estimular as autarquias a promoverem a atividade física, melhorarem a qualidade dos eventos desportivos e dinamizarem a sua programação nesta área, contribuindo para o incremento da qualidade de vida das suas populações”.

Todos esses requisitos foram preenchidos, tendo sido levados em conta, para a justa atribuição do galardão, a análise em várias áreas como a organização desportiva, instalações, eventos, programas, estratégias de sustentabilidade ecológica, desporto solidário, parcerias, realidade desportiva, legislação, marketing e inovação.

Observaram-se ainda incidências sobre diferentes aspetos da gestão do desporto, como o modelo de gestão implementado e os seus resultados, o desenvolvimento de uma atitude sustentável através do desporto, a abordagem solidária e inclusiva do desporto ou a excelência e abrangência dos modelos de intervenção.