Moimenta da Beira promove o I Colóquio – Força do Turismo no Interior

O turismo é um dos ‘motores’ do desenvolvimento do nosso país, e, no interior, ele é decisivo e contribui para alavancar ainda mais o crescimento da economia local, designadamente através do enogastronomia e do uso de produtos endógenos na restauração, pontos-chave na promoção de um território, assim como a criação de uma Marca.

A importância de tudo isto vai ser discutido e refletido no I Colóquio – Força do Turismo no Interior, no dia 10 de fevereiro, a partir das 15 horas, no Auditório Municipal Padre Bento da Guia, em Moimenta da Beira.

O evento inclui a apresentação do programa “Formação + Próxima”, que visa estimular a economia e a atividade turística local através da formação, e cujo protocolo de colaboração foi assinado recentemente entre a Câmara Municipal de Moimenta da Beira e a Escola de Turismo e Hotelaria do Douro – Lamego.