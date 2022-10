MOIMENTA DA BEIRA: Projeto “Diálogos sobre a(s) intolerância(s)” arranca sábado

A primeira ação do projeto “Diálogos sobre a(s) intolerância(s)”, um dos 10 vencedores da terceira edição do concurso “Promoção da Cultura Científica, arranca este sábado, dia 29, pelas 15:00, na Artenave Atelier, anunciou hoje a Câmara Municipal de Moimenta da Beira.

Segundo um comunicado de imprensa daquela autarquia do distrito de Viseu, o projeto “Diálogos sobre a(s) intolerância(s): por ocasião dos 200 anos da extinção da Inquisição” é coordenado pelo leomilense Jaime Ricardo Gouveia, investigador do Centro de História da Sociedade e da Cultura (CHSC).

“O objetivo é dialogar com a sociedade sobre temas relacionados com projetos de investigação em curso na UC, utilizando o conhecimento histórico para debater a(s) intolerância(s) desde a época moderna até às formas contemporâneas de privação das liberdades, da discriminação e do racismo”, esclarece o documento.

O projeto conta ainda com mais “seis investigadores de três centros de investigação, entre os quais duas doutorandas, e tem como objetivo levar a ciência a escolas, associações culturais, universidades seniores e associações de apoio à deficiência através de mesas redondas, debates e entrevistas com intuito de interagir a ciência com a comunidade” em geral.