Moimenta da Beira junta cinco chef para confecionar receitas aquilinianas

A terceira edição de “Moimenta com Sabor” reúne entre hoje e o final do mês cinco chefs a confecionar receitas aquilinianas em restaurantes do concelho de Moimenta da Beira, anunciou hoje a Câmara Municipal.

“As melhores iguarias da região, todas com sabores aquilinianos, vão ser confecionadas e servidas à mesa por cinco chefs de referência da cozinha portuguesa em oito restaurantes de Moimenta da Beira”, refere aquela autarquia do distrito de Viseu.

Numa nota de imprensa, a Câmara, liderada por Paulo Figueiredo, destaca que essas refeições serão servidas “sempre às sextas-feiras e sábados à noite, à hora do jantar”.

“Tudo com o propósito de captar a atenção dos visitantes para os aromas e sabores únicos da região beira duriense, descritos na obra literária de Aquilino Ribeiro”, sublinha a mesma nota.

“Moimenta com Sabor” arranca hoje com a presença do “chef convidado Fábio Bernardino e, no sábado, é o chef Paulo Cardoso a enaltecer a gastronomia aquiliniana”.

Na sexta-feira e sábado seguintes, 11 e 12, Chakall será o único chef presente e “servirá as ementas dos melhores sabores e produtos regionais” em dois restaurantes distintos, um em cada dia.

No dia 18 de outubro, é o convidado o chef José Cardoso e no sábado, regressa o chef Paulo Cardoso, em dois dias que “coincidem com a 15.ª edição dos Fins de semana Gastronómicos do Turismo Porto e Norte de Portugal, em Moimenta da Beira”.

“Nesse fim de semana, a ementa especial, e saborosa, será constituída também por pratos da gastronomia local, além das receitas aquilinianas”, destaca a Câmara de Moimenta da Beira.

A fechar a terceira edição de “Moimenta com Sabor”, em 25 e 26 de outubro, estará o chef Pedro Sanches que irá cozinhar nos dois dias em dois restaurantes distintos do concelho.