MOIMENTA DA BEIRA: Inscrições para 1ª edição Demo Wolves Trail terminam no próximo domingo

Ainda vai a tempo! As inscrições para a 1ª edição Demo Wolves Trail encerram no próximo domingo, 23 de outubro, às 23h59. A prova decorrerá no dia 30 deste mês, em Moimenta da Beira, e já conta com a confirmação de vários atletas nacionais como Célia Neto, e ainda internacionais como Elpidio Gomez Sousa, atleta da Seleção Galega de Montanha, e Silvia Casal, uma das melhores atletas da Galiza. A madrinha da prova é Ester Alves, atleta e diretora de um Centro de Alto Rendimento.

O evento é organizado pela Câmara Municipal e o Boavista FC, e conta com três distâncias distintas: um trail longo de 30 km, um trail curto de 15 km, e ainda uma caminhada com 10 km. Os participantes poderão escolher o percurso no momento da inscrição, que inclui almoço (porco no espeto) e oferta de uma t-shirt. Todos os percursos têm partida e chegada no Largo do Tabolado, em Moimenta da Beira.

A organização Demo Wolves Trail informa aos amantes desta modalidade que dá oportunidade aos atletas que se desloquem de longe, de pernoitarem de sábado para domingo (de 29 para 30 de outubro) em solo duro, no Jardim de Infância D. Carolina Guedes, a partir das 22h00. Quem pretender usufruir desta estadia deve fazer a sua reserva através do email: trail@boavistafc.pt

+ informações:

Demo Wolves Trail

trail@boavistafc.pt