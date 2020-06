Moimenta da Beira – Identificada por furto de ouro a casal de idosos

O Comando Territorial de Viseu, através do Núcleo de Investigação Criminal (NIC) de Moimenta da Beira, ontem, dia 23 de junho, identificou uma mulher de 47 anos, pelo crime de furto qualificado, no concelho Moimenta da Beira.

Após a denúncia de um casal de idosos, de 90 e 79 anos, de que teriam sido vítimas de furto de duas peças de ouro, por uma mulher, foram encetadas de imediato diligências de investigação que culminaram na identificação da autora da subtração. Foi possível apurar que após o furto, a suspeita vendeu as peças numa ourivesaria local, no dia 19 de junho, no valor de 220 euros.

Os artigos foram recuperados, nomeadamente um fio e uma aliança em ouro, tendo a mulher sido constituída arguida.

Os factos foram remetidos ao Tribunal Judicial de Moimenta da Beira.