Moimenta da Beira – Detido por posse ilegal de armas

O Comando Territorial de Viseu, através do Núcleo de Investigação Criminal (NIC) de Viseu, no dia 12 de fevereiro, deteve um homem de 72 anos por posse ilegal de armas, no concelho de Moimenta da Beira.

No seguimento de uma denúncia por furto em residência, no dia 11 de fevereiro, durante o qual foi subtraída uma arma, os militares da Guarda encetaram diligências policiais que culminaram com a identificação do autor do furto e com o cumprimento de duas buscas domiciliárias, que permitiram apreender o seguinte material:

Duas armas de caça;

52 cartuchos;

Cinco cartuchos deflagrados;

2,6 quilos de chumbos para recarga de cartuchos;

77 fulminantes para cartuchos de caça.

O suspeito foi constituído arguido, e os factos foram remetidos ao Tribunal Judicial de Moimenta da Beira.

Esta ação contou com o reforço do Posto Territorial de Moimenta da Beira.

A GNR relembra que, de acordo com o Regime Jurídico das Armas e Munições, quem detiver arma não registada ou manifestada, quando obrigatório, constitui um crime de posse ilegal de arma.