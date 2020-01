Moimenta da Beira – Detido por furto de 50 mil euros

O Comando Territorial de Viseu, através do Núcleo de Investigação Criminal de Moimenta da Beira, ontem, dia 16 de janeiro, deteve um homem de 34 anos por furto de 50 mil euros, no concelho de Moimenta da Beira.

O crime reporta a 2016 quando o suspeito furtou do interior de um veículo uma mala com 50 mil euros, tendo de seguida fugido para o estrangeiro com toda a quantia.

Na altura as diligências efetuadas pelos os militares permitiram identificar o autor mas a sua ausência de Portugal não possibilitou a sua detenção, tendo sido agora consumada com o seu regresso ao país, através de um mandado de detenção.

À data do furto os militares identificaram um casal com quem o suspeito agiu para consumar o crime.

Presente ao Tribunal Judicial de Moimenta da Beira, ao detido foi-lhe aplicada como medida coação o Termo de Identidade e Residência.