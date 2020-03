Moimenta da Beira-Declarada Situação de Alerta Municipal e ativado Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil

O Presidente da Câmara Municipal de Moimenta da Beira, José Eduardo Ferreira, declarou, dia 27, o estado de Situação de Alerta Municipal, que abrange todo o território do Município de Moimenta da Beira, e ativou o Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil.

A decisão foi tomada tendo em conta o aumento dos casos infetados a nível do País, e a existência já de alguns casos no Distrito de Viseu, o que tornou fundamental, a nível da área territorial do Município de Moimenta da Beira, a tomada de decisões consideradas necessárias para minimizar e conter possíveis focos de transmissão da doença, desde logo os resultantes de casos importados de países estrangeiros, como é a situação que envolve os nossos emigrantes, agora regressados ao Município, vindos nomeadamente da França, da Suíça e da Alemanha. A estes recomenda-se (tal como para quem vem de outro concelho do País) que deem conhecimento da sua chegada à respetiva Junta de Freguesia. Reitera-se ainda que se mantenham em casa, em isolamento preventivo (profilático) ou “quarentena”, pelo período mínimo de 14 dias conforme indicações da Direção-Geral da Saúde (DGS), devendo em caso dos sintomas pela mesma referenciados contactar a Linha Saúde 24 (telefone 808 24 24 24).

O Posto de Comando Operacional Municipal está a funcionar, em permanência, no Edifício da Câmara Municipal, sob coordenação do Presidente da Câmara Municipal, e dos representantes da Saúde Pública do Município, dos Bombeiros Voluntários, da Guarda Nacional Republicana e do Instituto da Segurança Social. É a esta estrutura de coordenação que caberá a definição urgente de medidas relativas à fase de emergência e reabilitação médicas, apoio social e psicológico à eventual população afetada e minimização ou contenção da propagação da epidemia, entre outras medidas.

A ativação do Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil do Município de Moimenta da Beira foi comunicada ao Comandante Distrital de Operações de Socorro (CODIS) de Viseu e aos Serviços Municipais de Proteção Civil dos Municípios vizinhos de Armamar, Castro Daire, Sátão, Sernancelhe, Tabuaço, Tarouca e Vila Nova de Paiva.