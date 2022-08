MOIMENTA DA BEIRA: Concurso para a contratação de técnicos para o desenvolvimento de AEC

O concurso para a contratação de técnicos para o desenvolvimento das Atividades de Enriquecimento Curricular (AEC’s) no Agrupamento de Escolas de Moimenta da Beira nos domínios do Inglês e das Atividades Lúdico-Expressivas já está aberto.

A Câmara de Moimenta da Beira, no distrito de Viseu, explicou que, no caso do Inglês, estão em causa dois horários (de 5 horas), e nas Atividades Lúdico-Expressivas, há cinco horários (também de 5 horas cada um).

“A formalização da candidatura é realizada através do preenchimento do formulário eletrónico disponível no sítio da internet da Direção Geral de Administração Escolar ou na plataforma SIGRHE”, revelou a Câmara.

Devem também os “candidatos entregar pessoalmente (no período de 3 dias a contar da publicação do Aviso de Abertura de Procedimento do Concurso) na secção de Recursos Humanos do Município de Moimenta da Beira, ou enviar por correio, com aviso de receção, no período legalmente previsto, sob pena de exclusão, os seguintes documentos: curriculum vitae detalhado, do qual deverá constar a identificação pessoal, habilitações literárias e profissionais, formação profissional, experiência profissional (comprovando com declarações das entidades patronais), certificado de habilitações com a média final de curso, fotocópia do certificado das habilitações literárias e fotocópia do Bilhete de Identidade”.