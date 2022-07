MOIMENTA DA BEIRA: Cinema e concertos ao ar livre nas noites de verão

A Câmara Municipal de Moimenta da Beira vai promover a primeira edição de “Moimenta ao Luar”, com o objetivo levar a três espaços públicos da vila música e cinema gratuitos, foi hoje anunciado.

Segundo um comunicado de imprensa da Câmara, no distrito de Viseu, os espetáculos e sessões cinematográficas têm início “sempre pelas 21:30”, na Praceta Comandante Requeijo, no Largo do Tabolado ou no “histórico” Terreiro das Freiras.

Assim, refere a mesma nota, o “Moimenta ao Luar” tem início no dia 29 de julho no Largo do Tabolado, com o concerto “Músicas do Mundo”, pela Academia de Música Quinta do Ribeiro, e, em 10 de agosto, haverá fado de “Sílvia e Tozé Morais” no Terreiro das Freiras.

As sessões de cinema estão reservadas para a Praceta Comandante Requeijo com a exibição, no dia 02 de agosto, de “Duros de roer 2” e, dia 17, será a vez de “Ainbo, Espírito da Amazónia”.