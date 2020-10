Moimenta da Beira – Cemitérios do concelho abertos, mas com regras de acesso

O Cemitério Municipal da vila de Moimenta da Beira vai estar aberto nos dias 31 de outubro, 1 e 2 de novembro “para que seja possível que os fiéis católicos possam continuar a fazer a romagem nos dias de Todos os Santos e dos Fiéis Defuntos”. O acesso, porém, está “condicionado ao cumprimento de regras e recomendações das autoridades de saúde e de segurança, tendo em vista prevenir a transmissão da doença de Covid-19”, regras claras e rigorosas que constam do Plano de Contingência aprovado por Despacho assinado pelo Presidente da Câmara Municipal, José Eduardo Ferreira.

Para os restantes cemitérios do concelho, que têm como entidade gestora a respetiva Junta de Freguesia, a quem compete tomar as decisões de gestão do espaço, as regras de acesso são semelhantes, após consenso obtido entre o Município e as Juntas de Freguesia.

O Plano de Contingência determina que, entre outras medidas:

– A circulação de entrada e de saída deve processar-se por portas distintas, sempre que aplicável, devendo caso contrário serem utilizados corredores distintos pela mesma porta;

– É obrigatório, dentro do recinto do cemitério, o uso de máscara pelos visitantes (e colaboradores da Câmara Municipal), podendo ser complementado com o uso de viseira;

– Não são permitidos, no interior do cemitério, aglomerados com mais de 5 pessoas, recomendando-se o necessário distanciamento físico e dispersão, não sendo admitida a presença de visitantes em campas contíguas, ou a distância inferior a 2 metros, salvo se as mesmas corresponderem à mesma família e sejam coabitantes;

– A permanência dos visitantes no cemitério deverá resumir-se ao tempo estritamente necessário, num máximo de 30 minutos, sendo proibidas as saudações que envolvam contacto físico;

– A espera no exterior para a entrada no cemitério deverá reger-se pelas regras de distanciamento em vigor, garantido o distanciamento de 2 metros entre pessoas que não sejam coabitantes.