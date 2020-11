Moimenta da Beira assinala o Dia Mundial do Enoturismo com vídeo promocional “Os vinhos das Terras do Demo”

No próximo domingo, 8 de novembro, comemora-se o Dia Mundial do Enoturismo, cujo objetivo fulcral está centrado na divulgação das regiões de vinho e dos seus vinhos, e também na promoção do património, cultura e suas tradições.

Moimenta da Beira vai associar-se à efeméride, assinalando-a online, disponibilizando para visualização, nesse dia, um vídeo promocional da Cooperativa Agrícola do Távora.

Em “Os vinhos das Terras do Demo” dá-se a conhecer o ‘ciclo do vinho’, desde a colheita das uvas ao engarrafamento, produto final.

Como reforço na área do Turismo, adianta-se a informação de que já se encontra em fase de construção a futura Rota do Vinho e do Enoturismo, projeto apoiado pela Entidade de Turismo do Porto e Norte de Portugal, pelo Instituto dos Vinhos do Douro e Porto e por três Comissões Vitivinícolas Regionais: a Távora-Varosa, que integra o concelho de Moimenta da Beira; a dos Vinhos Verdes; e a de Trás-os-Montes.