Moimenta da Beira – 644 munições e três armas apreendidas no âmbito de violência doméstica

O Comando Territorial de Viseu, através do Posto Territorial de Moimenta da Beira, no dia 13 de setembro, deteve um homem de 53 anos por posse ilegal de arma, no âmbito de um processo por violência doméstica, no concelho de Moimenta da Beira.

Na sequência de uma investigação por violência doméstica, os militares da Guarda apuraram que o suspeito agredia física e psicologicamente a vítima, sua mulher de 38 anos. No decorrer das diligências policiais foi dado cumprimento a dois mandados de busca, uma domiciliária e outra em veículo, tendo sido apreendido o seguinte material:

Duas caçadeiras;

Uma pistola;

644 munições e cartuchos de diversos calibres.

O detido foi constituído arguido, e os factos foram remetidos ao Tribunal Judicial de Moimenta da Beira.

Esta ação contou com o reforço do Núcleo de Investigação Criminal (NIC) de Moimenta da Beira.