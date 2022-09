MOBI.E inaugura ‘hub’ de carregamento em Viseu

A MOBI.E, empresa pública gestora da rede de mobilidade elétrica, informou que inaugurou hoje mais um ‘hub’ de carregamento para a mobilidade elétrica em Viseu, na Rua D. António Alves Martins.

Neste âmbito, dá-se assim continuidade à execução do Programa do Fundo Ambiental aprovado pelo Governo, desta vez em Viseu, refere a MOBI.E em comunicado.

O investimento para um total de nove ‘hubs’ é de cerca de dois milhões de euros, integrado no programa de Estabilização Económica e Social, lançado pelo Governo e com financiamento do Fundo Ambiental, adianta.

Continuar a atuar como facilitador da expansão da rede de carregamento é, neste momento, a grande prioridade da MOBI.E, explica ainda a empresa, lembrando que o ‘hub’ de Viseu vai ser operado pela KLC ao abrigo de um contrato de concessão de dez anos.