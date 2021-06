MINISTRO DO AMBIENTE LANÇA A 1.ª PEDRA DO AÇUDE NAS TERMAS DE S. PEDRO DO SUL

O Ministro do Ambiente, João Pedro Matos Fernandes e a Secretária de Estado do Ambiente, Inês dos Santos Costa, vão proceder ao lançamento da 1.º pedra da obra de construção de um açude, nas Termas de S. Pedro do Sul, na segunda-feira, dia 21 de junho, pelas 10h00.

Este é um investimento de cerca de 1,3 milhão de euros, comparticipado em 75% no âmbito do Fundo Ambiental, que visa a prevenção de cheias, a melhoria do ecossistema fluvial, a proteção das linhas de água, a remoção de estruturas obsoletas e o restauro das galerias ribeirinhas criando um espelho de água mais aprazível.