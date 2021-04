MINISTRO DA EDUCAÇÃO ASSINALA INÍCIO DAS OBRAS DA ESCOLA SECUNDÁRIA DE S. PEDRO DO SUL

O Ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues e o Secretário de Estado da Juventude e do Desporto, João Paulo Rebelo, vão estar presentes na Escola Secundária de S. Pedro do Sul, amanhã, dia 23 de abril, pelas 16h00, para assinalar o início das obras de requalificação.

Após a assinatura do auto de consignação, ontem, dia 21 de abril, o Presidente do Município, Vitor Figueiredo, o Vereador Nuno Almeida, a Vereadora Teresa Sobrinho e o Diretor do Agrupamento de Escolas de S. Pedro do Sul, João Pinheiro realizaram uma reunião de trabalho com o empreiteiro responsável.

Esta escola, que não tinha obras de fundo há 37 anos vai oferecer as melhores condições de conforto, funcionalidade e novas tecnologias à comunidade escolar de S. Pedro do Sul. As obras de requalificação englobam, ainda, a construção e beneficiação de estruturas desportivas: construção de sala de ginástica e remodelação do piso do pavilhão desportivo, construção de campo de futebol de 7 relvado, polidesportivo de andebol/futsal com piso modelar, campo de basquetebol com piso modelar e pista de atletismo sintética.

Esta empreitada representa um investimento de cerca de 3 milhões de euros e tem um prazo de execução de 540 dias. Este valor é financiado em 85% pelo Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER), 7,5% do Estado e 7,5% da Câmara Municipal.