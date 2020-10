Ministra do Estado e da Presidência inaugurou centro de apoio a migrantes

A Ministra do Estado e da Presidência, Mariana Vieira da Silva, inaugurou esta sexta-feira um Centro Local de Apoio à Integração de Migrantes (CLAIM), na Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Lamego. A missão central do novo serviço será criar pontes culturais e linguísticas de modo a facilitar os processos de integração dos migrantes e promover a interculturalidade a nível local. Durante a intervenção que proferiu na cerimónia de inauguração, o Presidente da Câmara Municipal de Lamego, Ângelo Moura, manifestou toda a disponibilidade da autarquia em acompanhar o desenvolvimento da missão do CLAIM Lamego, sublinhando ainda a importância dos territórios de baixa densidade “receberem bem os migrantes que escolhem estas regiões para viver e trabalhar, porque constituem um fator de geração de riqueza e criação de novas dinâmicas sociais”.

Durante a manhã, procedeu-se ainda à assinatura da adenda ao Protocolo de Cooperação entre o Instituto Politécnico de Viseu e o Alto Comissariado para as Migrações, representados pelos seus presidentes João Monney Paiva e Sónia Pereira.

O CLAIM Lamego é um dos primeiros no país a funcionar numa instituição de ensino politécnico e surge um ano depois da inauguração de um espaço homólogo em Viseu, no qual já foram feitos mais de 150 atendimentos, nomeadamente junto de pessoas residentes em Lamego e Viseu.